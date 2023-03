Daniel Obajtek dla WP: Tusk bawi się jak dziecko w piaskownicy

To my rozpoczęliśmy proces dywersyfikacji dostaw ropy do Polski. I to jest fakt. Nie było to łatwe, bo nie załatwia się tak ważnych i złożonych spraw jedną decyzją w ciągu kilku miesięcy. To cały ciąg zdarzeń: badanie próbek ropy z różnych regionów, szukanie dostaw z pewnych i stabilnych – także pod względem politycznym - państw na świecie, a to ważne np. w Afryce. To również negocjacje sposobu płatności i rozliczeń walutowych, badanie odpowiedniego poziomu zasiarczenia dostarczanej ropy (to jedna z ważniejszych cech ropy poza gęstością, im wyższy poziom siarki - tym niższa jakość produktu - red.).