Kontrolowała Daniela Obajtka, pracuje w Orlenie? Doniesienia

To właśnie krakowska delegatura CBA, w której pracowała Kobyłkiewicz, weryfikowała oświadczenia majątkowe Obajtka. Jak pisała "Wyborcza", sprawdzała je inna młodsza stażem agentka, ale Kobyłkiewicz nadzorowała jej pracę i ją ukierunkowywała. Miała odejść ze służby przed ostatecznym zakończeniem kontroli przez Biuro.

Daniel Obajtek spokojny o swój los? "Jarosław Kaczyński będzie go bronił"

W 2017 r. - pisze "Wyborcza" - była agentka CBA została przesłuchana jako świadek w małopolskim wydziale Prokuratury Krajowej w Krakowie w wątku dotyczącym umorzenia postępowania wobec Obajtka. Chodziło o akt oskarżenia z 2013 r. za współdziałanie z grupą przestępczą Macieja C., ps. Prezes, który prokuratura Zbigniewa Ziobry wycofała z sądu w 2016 r.

"Wyborcza" podaje, że Kobyłkiewicz powiedziała prokuratorowi, że poznała Obajtka i realizowała zlecenia dla gminy Pcim w okresie pomiędzy zatrudnieniem w CBA a dyrektorowaniem w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Katowicach (powołanie dostała z początkiem 2016 r., tuż po wygranej PiS). Obajtek wójtem Pcimia był do 2015 r.

Według dziennika Kobyłkiewicz miała przyznać, że doradzała też samemu Obajtkowi. Raz, by złożył zawiadomienie na Romana Lisa, współwłaściciela firmy Elektroplast, w której dzisiejszy prezes Orlenu zaczynał karierę zawodową w 1995 r. i pracował do 2006 r.

Kobyłkiewicz miała tłumaczyć prokuratorowi w 2017 r., że według niej materiały te zaprzeczały tezie, by z Elektroplastu można było wyprowadzić ponad 550 ton granulatu do produkcji rur PCV, co było podstawą oskarżenia Obajtka.