Premier Morawiecki apeluje do stacji TVN

Dziennikarka dopytała premiera o to, czy cała korespondencja jest nieprawdziwa. - Tak jak powiedziałem, jest mnóstwo manipulacji w rosyjskim scenariuszu i dobrze by było, aby media, które działają w Polsce, nie wpisywały się w rosyjski scenariusz. Zwłaszcza że dziś widzimy, co się dzieje za wschodnią granicą. Widzimy, co Rosja robi Ukrainie i co stara się wywołać. Może nawet wojnę. Dlatego powinniśmy być czujni na propagandę rosyjską - dodał szef polskiego rządu.