Premier Morawiecki z wizytą w Finlandii. Sann Marin: Polska robi więcej, niż powinna

- Finlandia również wykonuje swoją część. Podjęliśmy decyzję o dostawie pakietu pomocy wojskowej na rzecz Ukrainy. Jest to do tej pory największa dostawa o wartości 55 mln euro, a będzie więcej - zapowiedziała Marin. Podkreśliła też, że Finlandia "zrobi wszystko, co należy".