Premier Morawiecki dla "Wprost": Poruszymy kwestię konfiskaty rosyjskich majątków w Polsce

Odnosząc się do zarzutów opozycji, że propozycja misji pokojowej może doprowadzić do III wojny światowej Morawiecki zauważył, że to bierność zbliża nas bardziej do wojny niż zdecydowane działania na rzecz pokoju. "Jeśli do wojny miałaby nas doprowadzić uległość, to Rosja tylko na to czeka i to oznacza, że ma już dalej idące plany podboju kolejnych państw. Uważam, że pozwolenie Putinowi na jego agresywną politykę może doprowadzić do III wojny światowej" - zaznaczył szef rządu.