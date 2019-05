Premier Mateusz Morawiecki w Brukseli. Będzie rozmawiać o "nowym rozdaniu" w Unii Europejskiej

Premier Mateusz Morawiecki poleciał do Brukseli na spotkanie szefów rządów krajów członkowskich UE. Jego uczestnicy mają zainicjować rozmowy w sprawie obsady najważniejszych stanowisk we Wspólnocie.

Wtorkowy szczyt unijny otworzy dyskusję o przymiarkach w sprawie obsady najważniejszych stanowisk we Wspólnocie, a więc szefów Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Banku Centralnego i szefa unijnej dyplomacji. Mimo deklaracji Donalda Tuska, że chciałby nominować nowe unijne przywództwo już w czerwcu, uzgodnienie kandydatów może unijnym liderom zająć wiele tygodni.

Jak poinformował przed szczytem PAP wiceszef MSZ ds europejskich Konrad Szymański, przygotowując się do szczytu Polska koordynuje swoje działania w sprawie obsady pięciu najważniejszych stanowisk w UE w ramach Grupy Wyszehradzkiej, a także „szerzej w regionie”. To dlatego przed rozpoczęciem szczytu Morawiecki wraz z innymi premierami państw V4 spotkają się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, a następnie z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem.

Największe szanse na stanowisko szefa KE mają Niemiec Manfred Weber i Francuz Michel Barnier. Kandydatura tego pierwszego może być jednak trudna do przyjęcia dla PiS. Podczas wizyty w Warszawie Weeber ocenił bowiem sytuację w zakresie praworządności w Polsce jako niepokojącą.

Kogo poprze PiS?

Więcej szans na wsparcie z Polski ma Michel Barnier, który przekonuje, że Unia powinna respektować rolę państw narodowych. Problem w tym, że nie ma on poparcia Berlina, a po wygranej w wyborach do PE we Francji ugrupowania Marine Le Pen, nie może także liczyć na silne wsparcie ze strony francuskich europarlamentarzystów.