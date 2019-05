Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019. Po przegranej KE Donald Tusk milczy

Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019. Prawo i Sprawiedliwość triumfuje, powodów do zadowolenia nie ma Koalicja Europejska - tak wynika z sondażu exit poll. Trwa dyskusja na polskiej scenie politycznej o wyborach do Parlamentu Europejskiego, jednak brakuje w niej jednego głosu - Donalda Tuska.

Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019. Donald Tusk milczy (PAP)

Przypomnijmy: Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory do Parlamentu Europejskiego, zdobywając 42,4 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Europejska z wynikiem 39,2 proc. Próg wyborczy przekroczyły dwie partie: Wiosna (6,6 proc.) oraz Konfederacja (6,1 proc.).

Wszystko wskazuje na to, że Koalicja Europejska przegrała z Prawem i Sprawiedliwością. PiS zdobył 24 mandaty, KE - 22. Wiosna i Konfederacja zyskały po trzy mandaty.

Grzegorz Schetyna podziękował koalicjantom, "którzy się zgodzili, że trzeba budować wielką Koalicję Europejską". - Ale chcę powiedzieć, że to wszystko jest ciągle rzeczywistość sondażowa. Zrobiliśmy dobry wynik, zbudowaliśmy koalicję. Jesteśmy bardzo bliscy, jesteśmy o wyciągnięcie ręki. Chcę powiedzieć, żeby z podsumowaniem tych wyborów poczekać do ostatecznych wyników, że powinniśmy być cierpliwi, bo przyszłość należy do nas - mówił szef Platformy po ogłoszeniu wyników.

Niektórzy komentatorzy zwracają uwagę na to, że w dyskusji o wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego zabrakło głosu Donalda Tuska. Do tej pory polityk chętnie komentował wydarzenia z Polski. Były lider PO często korzystał z pomocy mediów społecznościowych, zamieszczając wpisy na Twitterze lub Instagramie.

