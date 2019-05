Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019. Wygrywa Prawo i Sprawiedliwość

Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019. Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory do Parlamentu Europejskiego, zdobywając 42,4 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Europejska z wynikiem 39,2 proc.

Próg wyborczy przekroczyły dwie partie: Wiosna (6,6 proc.) oraz Konfederacja (6,1 proc.). Wyniki wyborów Parlamentu Europejskiego wskazują na to, że pod progiem znalazło się ugrupowanie Kukiz'15 (4,1 proc.) oraz Lewica Razem (1,3 proc).

- Dziś jest bardzo ważny dzień. Trzeba go docenić, także autonomiczną wartość naszego zwycięstwa w tych wyborach. Przed nami europarlamentarzystami ogromne zadanie. Ale trzeba też pamiętać że rozstrzygający bój o przyszłość naszej ojczyzny odbędzie się na jesieni. I musimy też zwyciężyć, i to jeszcze bardziej niż teraz. To ogromne wyzwanie i musimy temu podołać - powiedział po ogłoszeniu wyników lider PiS Jarosław Kaczyński.