Premier Mateusz Morawiecki poprosił Sejm o wotum zaufania dla rządu. I je dostał

Mateusz Morawiecki zaskoczył dzisiaj posłów opozycji. Na posiedzeniu Sejmu poprosił o głos i złożył wniosek o wotum zaufania dla swojego rządu. Po kilkugodzinnej debacie wotum zaufania otrzymał. Za udzieleniem poparcia zagłosowało 231 posłów, przeciwnych było 181, a dwóch się wstrzymało.

Podczas kilkudziesięciominutowego wystąpienia premier chwalił się dokonaniami swojego rządu. Dziękował też ministrom, m.in. Annie Zalewskiej i Elżbiecie Rafalskiej za realizację rządowych programów i reform. Zapowiedział też, że nie dojdzie do zapowiadanych wcześniej podwyżek cen energii.

Po wystąpieniu premiera do głosu doszli posłowie: w jednominutowych wystąpieniach mieli szansę odnieść się do jego przemówienia i zadać mu pytanie.

Posłowie PiS chwalili go za osiągnięcia i bronili przed uwagami opozycji, której przedstawiciele zarzucali mu hipokryzję i kłamstwo. Pytali m.in. o afery KNF i SKOK Wołomin, o reformę edukacji, podwyżki cen energii, protesty rolników i pracowników sądownictwa i prokuratury, ustawy o IPN i Sądzie Najwyższym.

Premier miał następnie czas, by odpowiedzieć na pytania posłów. Niewielu z nich, jak informował poseł PiS Łukasz Schreiber, zostało jednak na sali, by go wysłuchać.