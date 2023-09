Premier Izraela oskarża Iran. "Narusza wszystkie zobowiązania wobec społeczności międzynarodowej"

Premier Benjamin Netanjahu w sobotę powiedział, że działania Iranu dowodzą, że "narusza on wszystkie swoje zobowiązania" wobec społeczności międzynarodowej. W taki sposób odniósł się do decyzji Teheranu o zakazie pracy wielu inspektorów przypisanych do kraju, co utrudnia nadzór nad jego działaniami nuklearnymi.