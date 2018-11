Premier i prezydent na przekór Hannie Gronkiewicz-Waltz. Prezydent Warszawy komentuje

Hanna Gronkiewicz-Waltz swoją decyzją wywołała burzę. Na prezydent Warszawy, która zakazała Marszu Niepodległości, posypały się gromy. Premier i prezydent mieli na jej ruch swoją odpowiedź. Włodarz miasta broni jednak swoich racji.

- Przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo. A jak nie ma policji, nie ma zabezpieczenia - oceniła. Zwróciła uwagę, że na Marsz Niepodległości w poprzednich latach organizowano posiłki, a w tym roku to niemożliwe. - Wszystko różni ten marsz od zeszłorocznego - oceniła. Mówiła tez o tym, że do Warszawy mają przyjechać przedstawiciele radykalnych środowisk.

Przypomnijmy, że policjanci masowo poszli na L4. Mimo, że podkreślają, że nie jest to forma protestu, nikt - może poza ministrem Joachimem Brudzińskim - nie ma co do tego wątpliwości