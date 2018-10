Kontrowersyjny koncert w Warszawie. Pracownik Muzeum Katyńskiego w tle

Przedstawiciele partii rządzącej nie wezmą udziału w Marszu Niepodległości. Koncert w jego przededniu ma skrajnie nacjonalistyczny charakter, a jego organizatorem jest stowarzyszenie, na którego czele stoi pracownik instytucji podległej ministerstwu Muzeum Katyńskiego.

"Wieczorem, 10 listopada, rozgrzewkę przed świętowaniem na 'Marszu Nienawiści' zapewnią 'patriotom' neonazistowskie zespoły na festiwalu 'Ku Niepodległej'. Zagra na nim śmietanka brunatnych wykonawców, którzy zaśpiewają o 'lewackich psach', 'bronieniu czystości swojej krwi', 'białej armii' czy 'brudnych rasach'. To cytaty z piosenek, które wykonują zaproszeni wykonawcy. Zaskakujące jest głównie to, że te żywcem wyjęte z nazistowskiej propagandy zdania wypowiadane są po polsku, a nie w niemieckim oryginale" - alarmuje Grzegorz Prujszczyk z Koalicji Antyfaszystowskiej.

Organizatorem tegorocznej imprezy jest stowarzyszenie "Niklot", a jego prezes to Tomasz Szczepański, pracownik Muzeum Katyńskiego. Ono zaś jest oddziałem Muzeum Wojska Polskiego, które podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Nie było skarg"

Resort do czasu publikacji artykułu nie odpowiedział na nasze pytanie, czy nie przeszkadza mu to, że pracownik podległej mu placówki prowadzi angażuje się w takie wydarzenia. Do sprawy w rozmowie z nami odnieśli się jednak dyrektor Muzeum Katyńskiego oraz rzecznik Muzeum Wojska Polskiego.