PiS nie weźmie udziału w Marszu Niepodległości. "Chcieliśmy, aby był to marsz ponad podziałami"

Beata Mazurek oświadczyła, że PiS nie weźmie udziału w Marszu Niepodległości zaplanowanym na 11 listopada. Rzeczniczka PiS wytłumaczyła, że organizatorzy nie zgodzili się na spełnienie jednego warunku. Prezes Młodzieży Wszechpolskiej zarzuca partii kłamstwo.

" PiS nie weźmie udziału w marszu 11 listopada. Chcieliśmy, aby był to marsz ponad podziałami politycznymi, bez partyjnych oznaczeń. Chcieliśmy, by nas wszystkich łączyły wyłącznie biało-czerwone barwy, na co niestety nie zgodzili się organizatorzy" - napisała na Twitterze rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

Prezes Młodzieży Wszechpolskiej Ziemowit Przebitkowski twierdzi, że sytuacja wyglądała inaczej. "No to rozpoczynamy kampanię kłamstwa.

PiS postawił ultimatum organizacji Marszu jako wyłącznie państwowy komitet i nie był skłonny do jakichkolwiek negocjacji.

Stowarzyszenie Marsz Niepodległości dało szereg ustępstw, w tym także apel o biało-czerwone flagi. Niestety PiS nie chce iść z Polakami" - stwierdził we wpisie w mediach społecznościowych.