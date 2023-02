Premier cofa zmianę. Minister sugeruje wprowadzenie w błąd

Premier zapowiedział wycofanie się z opodatkowania zbiórek charytatywnych. - Niepotrzebne zamieszanie. W parlamencie większość opozycji poparła tę poprawkę. To rozwiązanie podnosi kwotę wolną od podatku związanego z darowiznami. Ktoś nie dopatrzył się skutku ubocznego. Osoby odpowiedzialne za różnego rodzaju Polskie Łady i reformy podatkowe nie przygotowują tego w najwyższej jakości, a prawo podatkowe powinno być precyzyjne. Ministerstwo Finansów pracuje nad szybkimi rozwiązaniami, bo te zbiórki internetowe funkcjonują. Do systemu zdrowia dolano miliardy złotych, ale ciągle widzimy nadzieję ludzi, którzy zbierają na operacje, często zagraniczne. Ostatnio w moim okręgu wyborczym zbieraliśmy na Mikołajka i zbiórka zakończyła się sukcesem. Jeszcze raz przypomnę: ten projekt był przedstawiony jako ukłon dla tych, którzy przekazują darowizny. Dlatego nie tylko my, jako Zjednoczona Prawica, ale też większość opozycji zagłosowała za - komentował w programie "Newsroom WP" Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości i poseł Solidarnej Polski.