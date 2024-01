"Precz z monopolem informacyjnym". Morawiecki "broni mediów"

- Ludzie są zbulwersowani deptaniem prawa i praworządności przez ekipę Donalda Tuska i płk Sienkiewicza. Wierzymy w to, że prawda się obroni, że prawo się obroni. Bardzo dziękujemy, bo wy dodajcie nam siły. Wierzymy w to, że TVP będzie nadal waszą telewizją, bo to nie jest telewizja ministra, nie jest to moja telewizja, nie jest to telewizja kolegi, ale wasza, państwa, polska telewizja publiczna! - krzyczał.