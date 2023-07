Precyzyjne uderzenie z zaskoczenia. Rosyjski BMP wyleciał w powietrze

Udany atak na rosyjski wóz opancerzony BMP na froncie. Ukraińcy z 44. Brygady Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy udostępnili nagranie z uderzenia w pozycję okupantów pod Donieckiem. Grupa rozpoznawcza wyśledziła najpierw wrogi BMP, a następnie zapadła decyzja, by uderzenie przeprowadzić z zaskoczenia przy wykorzystaniu drona kamikaze. Na nagraniu można zauważyć, jak bezzałogowiec uzbrojony w ładunki wybuchowe uderza w wojskową maszynę, a po chwili dochodzi do wybuchu. Niewykluczone, że akurat w momencie w ataku w środku BMP znajdowała się rosyjska załoga. Wszystko dlatego, że na przestrzeni kilkudziesięciu sekund doszło jeszcze do kolejnych trzech wybuchów, z czego ten ostatni był potężny, co może wskazywać na samodetonację zgromadzonej w środku pojazdu amunicji. Wielkie kule ognia sprawiły, że z rosyjskiego BMP i jego załogi zostały tylko zgliszcza.