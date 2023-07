Atak kilkaset metrów od granicy NATO. Rosja wysyła sygnał

- Co zrobić z pozycji militarnej? Co z pozycji wojny informacyjnej, a co z w ramach działań specjalnych czy wywiadowczych? Jakie działania podjąć, żeby osiągnąć nacisk polityczny? Rosjanie zaczęli zadawać sobie takie pytanie i działają tak coraz intensywniej - analizuje ppłk rez. Korowaj, podkreślając, że sama siła militarna Moskwy uległa znacznemu uszczupleniu.