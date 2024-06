Prawybory prezydenckie w PO? Zdrojewski o "szczęśliwej partii"

- Czy w PO powinny odbyć się prawybory prezydenckie, które wyłonią kandydata na prezydenta? - z takim pytaniem Michał Wróblewski zwrócił się do gościa programu "Tłit" w WP, nowo wybranego europosła Bogdana Zdrojewskiego z Koalicji Obywatelskiej. Przypomniał, że pojawiły się sugestie, że kandydatem PO, oprócz Rafała Trzaskowskiego, mógłby być także Radosław Sikorski. - Szczęśliwa jest partia, która ma dwóch tak dobrych kandydatów. Nieszczęśliwa to taka, która ma kandydatów, którzy nie przebiją się do drugiej tury, nie uzyskają nawet 10 proc. głosów. My jesteśmy w szczęśliwej sytuacji, że mamy dwóch. Jakby ktoś głębiej poszukał, to może nawet 3-4 silnych kandydatów - odparł Zdrojewski. - Mamy dziś bardzo słabego prezydenta. Właściwie pan Mastalerek jest chyba prezydentem, czasami się gubię - dodał gość programu "Tłit". Na uwagę prowadzącego, że prawdopodobnie jest jednym z chętnych do kandydowania na ten urząd, odparł, że "już tak trochę jest teraz tym prezydentem". - Obserwując jego wywiady, czasami "poucza" prezydenta i wskazuje, co prezydent powinien zrobić i co zrobi. Ale to będzie kandydat, który nie wejdzie do II tury, jestem o tym przekonany - ocenił Bogdan Zdrojewski.

