Prawosławny dżihad? Nazistowskie chrześcijaństwo wciąż żyje [OPINIA]

Tego typu poglądy, choć przyjmowane jako własne przez wyznanie chrześcijańskie, są - co trzeba jasno podkreślić - absolutnie nie do pogodzenia z Ewangelią. Jeśli więc coś zaskakuje, to fakt, że chrześcijański świat, a przynajmniej jego oficjalni przedstawiciele milczą. Gdy część Kościołów reformowanych w RPA akceptowało rasizm, to zostały one zawieszone w członkostwie Światowej Rady Kościołów, ale głosząca eksterminację Ukraińców i określająca "świętą" okrutną wojnę Rosyjska Cerkiew Prawosławna, wciąż jest jej członkiem i nic nie wskazuje na to, by cokolwiek miało się zmienić. Papież Franciszek, choć kilkukrotnie delikatnie skrytykował linię Cyryla, także nie zamierza przerywać dialogu z Rosyjską Cerkwią Prawosławną.