Praworządność albo pieniądze z UE. Viktor Orban: czekam na konkrety

Węgry rozważą postulat warunkowania funduszy strukturalnych UE przestrzeganiem praworządności. Taką deklarację złożył premier Węgier Viktor Orban. - Dla nas praworządność to kwestia honoru - mówił.

- Jak dotąd, to nie nastąpiło - mówił szef węgierskiego rządu na wspólnej konferencji prasowej z premierem Finlandii Antti Rinnem w Budapeszcie.

- Kiedy dojdzie do tego, że dygnitarz unijny będzie odwiedzał inny kraj, żeby "zmywać głowę" jego władzom to z pewnością nie będziemy mieli europejskiej jedności - mówił Orban. Zastrzegał, że na Węgrze praworządność to kwestia honoru.