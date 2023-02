Prawo spadkowe 2023. Rząd chce usprawnić proces dziedziczenia

Prawo spadkowe - zmiany 2023. Mniejszy krąg dziedziców

Nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie prawa spadkowego miałaby objąć tzw. trzecią grupę spadkobierców. Ustawodawcy wnioskują, by ograniczyć krąg potencjalnych dziedziców osób zmarłych do dziadków, rodzeństwa rodziców osoby zmarłej oraz ich zstępnych. To oznacza, że z "trzeciego kręgu" wyłączeni zostaliby zstępni dziadków spadkobiercy, czyli wszyscy dalecy krewni. Zdaniem resortu sprawiedliwości, proponowane zmiany "skrócą czas trwania postępowań i ograniczą potrzebę poszukiwania z urzędu przez sąd i wzywania na rozprawę dalszych krewnych spadkodawcy".