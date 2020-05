Prawniczka obrażała ministra Łukasza Szumowskiego. Sprawa zgłoszona do prokuratury

"Szumowski to gnida żydokomuny! W naszym kraju od lat rządzą Żydzi!” - tak w mediach społecznościowych pisała krakowska prawniczka Dorota J. W odpowiedzi na reakcje oburzonych internautów podkreśliła: "Jaki antysemityzm? Napisałam tylko prawdę! Żyd to nie Polak i mają swój kraj. To co chcą od naszego! Żydzi do Izraela. Polska dla Polaków”. Sprawa została zgłoszona do prokuratury.