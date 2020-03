Prawie pół miliona za kampanię Mateusza Morawieckiego. Zarobiła "firemka PR"

Bez szyldu i długo bez numerów kontaktowych na stronie internetowej. Ta firma public relations robiła kampanię Mateuszowi Morawieckiemu, na czym zarobiła prawie 600 tys. zł. Niektórzy w PiS mają być zaskoczeni powierzeniem takich działań agencji StoPro.

A to dlatego, że, jak czytamy, przed siedzibą firmy próżno było szukać szyldu, a na stronie internetowej agencji brakowało numerów kontaktowych. Co więcej, mimo że powstała w 2017 roku, to w KRS nie ma informacji o klientach z 2018 r.