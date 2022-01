Prawicowe media o Jerzym Owsiaku. Reakcja polityka PiS

"Jerzy Owsiak stał się największym charytatywnym oszustem III RP", "Jerzy Owsiak łatał patologie systemu, który z całych sił wspierał" - czytamy w portalu wPolityce.pl. Publikacje komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin (PiS). - Jerzy Owsiak jest postacią wyrazistą, pozwala sobie na ostre oceny sytuacji politycznej, ma swoje sympatie i wyraziste antypatie, robi to czasem bardzo twardym językiem. Więc niech się nie dziwi, że również jest oceniany twardym językiem przez tych, którzy się z jego opiniami nie zgadzają. Organizuje różnego rodzaju eventy, w których pozwala na bardzo twarde wystąpienia o charakterze politycznym, czasami nawet wulgarne, ze strony różnego rodzaju swoich gości - mówił. Jak podkreślił Sellin, "ocena Owsiaka a cel akcji WOŚP to zupełnie inne kwestie". - Spotkałem po mszy świętej, w której uczestniczyłem, młodych wolontariuszy i oczywiście coś do puszki wrzuciłem. To wyraz wsparcia dla akcji, której celem jest pomoc dzieciom. Cel jest jak najbardziej szlachetny - stwierdził.