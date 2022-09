Po chwili przeszedł do najważniejszej części swojego wystąpienia. - Celem życia człowieka nie jest szczęśliwe życie. W życiu bardzo łatwo jest uświadomić sobie, jaki jest twój cel i powołanie, jeśli jest to materialistyczne. Kupno samochodu lub mieszkania jest w porządku. Ale to nie jest prawdziwy cel życia. Nikita Michałkow [rosyjski reżyser popierający Kreml - przyp. red.] bardzo trafnie powiedział, że powinieneś żyć tylko wtedy, jeśli rozumiesz, za co jesteś gotowy umrzeć - stwierdził Sołowjow, zwracając się do zasiadającej na sali młodzieży.