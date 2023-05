Odwet Rosji na Pradze. Czesi się nie dają

Tutaj kościół, tam hostel

Pozostałe obiekty mają, zdaniem Czechów, niewiele wspólnego z dyplomacją. Pisała o tym już przed niemal rokiem dziennikarka "Deníka N" Eliszka Hradilková Bartová. O jednym z nich dyrektor podlegającego MSZ przedsiębiorstwa Diplomatický servis Vladimír Zavázal powiedział jej, że "my na to mówimy salon samochodowy, a oni nazywają to kościołem". Chodzi o zaokrąglony budynek na placu Syberyjskim w Pradze.