Prace w tunelu na zakopiance. Wyznaczono objazdy

Kolejna noc, z wtorku na środę, obejmie zamknięcie tunelu w kierunku Krakowa. Ruch zostanie wstrzymany w podobnych godzinach, od 22.00 do 6.00. Objazd poprowadzi od węzła Skomielna Biała drogą krajową nr 28 do Mszany Dolnej, a dalej wojewódzką drogą nr 968 do węzła Lubień.