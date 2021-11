Praca zdalna tylko dla zaszczepionych? Jest decyzja marszałka

- Niestety rząd skapitulował w walce z pandemią, w imię nieodpowiedzialnego przymilania się antyszczepionkowcom. Nie wprowadza zachęt do szczepienia, nie chroni osób odpowiedzialnych, które się szczepią, nie daje narzędzi pracodawcom do organizacji pracy tak, by zakażenia i kwarantanny nie paraliżowały pracy firm i instytucji. Nie mamy wyjścia - musimy sami chronić odpowiedzialnych - tłumaczy rmf24.pl marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.