Praca nad morzem jest. Ale często słabo płatna

27,70 zł za godzinę brutto to minimalna krajowa, oferty zwykle to umowy zlecenia. Ta forma zatrudnienia dominuje właśnie przy plaży. Jak słyszymy, po kontrolach w ubiegłych latach pracodawcy boją się zatrudniać bez umów, "na czarno". Jak słyszymy, może zdarzyć się jednak, że ktoś pracuje dłużej. Zamiast klasycznych ośmiu, to po kilkanaście godzin dziennie lub sześć dni w tygodniu - wtedy najczęściej nadwyżkę dostaje już do ręki, bez dodatkowej umowy.