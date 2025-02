Pozycje Rosjan w ogniu. Seria ataków Ukrainy w nocy i o świcie

Polowanie na Rosjan w Ukrainie trwa dalej. Obrońcy Kijowa regularnie używają dronów do precyzyjnych ataków na pozycje żołnierzy Putina. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy udostępniła nagranie żołnierzy 503. oddzielnej brygady piechoty morskiej, którzy uderzyli w okupantów nocą i nad ranem. Do ataku na rosyjskie cele użyto dronów z improwizowanymi bombami lotniczymi. Zmodyfikowane granaty RGD-5 lub VOG-17 były w odpowiednim momencie zrzucane na pojazdy i pozycje Rosjan. Wszystkiemu towarzyszyły eksplozje i wielkie kule ognia. Ataki dronowe to jedna z najbardziej efektywnych metod walki Ukrainy na froncie, szczególnie przeciwko piechocie i lekkim pojazdom. Rosjanie od początku konfliktu stracili w ten sposób tonę sprzętu i wygląda na to, że na tym jeszcze nie koniec.