"Uderzenie, które Rosję zaboli". Wiceszef MSZ ostrzega Moskwę przed atakami w kampanii prezydenckiej

- Ruch ministra Sikorskiego to decyzja polityczno-dyplomatyczna, która jest odpowiedzią na całokształt ataków hybrydowych prowadzonych przez Federację Rosyjską przeciwko Polsce. To jest sygnał, że nie będziemy tego tolerować. Jeżeli Rosja nie poprzestanie, jesteśmy gotowi na dalsze kroki, łącznie z wydaleniem ambasadora. To jest jasny sygnał i uderzenie, które Rosję zaboli – dodaje Szejna. - Udzielimy bolesnej odpowiedzi - tak na zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Poznaniu zareagowała rzeczniczka rosyjskiego resortu dyplomacji Maria Zacharowa.