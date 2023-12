Martwe ptaki w Poznaniu. "W drgawkach konają gołębie i kaczki"

- Dziś w Parku Wilsona doszło do rzezi całego stada gołębi i kaczek, regularnie dokarmianego przez poznaniaków i okolicznych miłośników ptaków. W wodzie, na chodnikach, na kamieniach i na trawie leżą martwe kaczki i gołębie. (...) Nie było nawet żywych ptaków, by próbować im pomóc. Ktokolwiek to zrobił, był to akt sadystyczny i powinny zostać podjęte kroki w celu znalezienia sprawcy - dodała kolejna osoba kontaktując się z portalem epoznan.pl.