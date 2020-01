Poznań. Wypadek przy biokominku. Dwutygodniowy chłopiec wybudzony ze śpiączki

Niemowlę, które zostało poparzone podczas dolewania przez jego matkę paliwa do biokominka, zostało wybudzone ze śpiączki farmakologicznej. Stan trzyletniej dziewczynki jest określany jako stabilny, a matki jako dobry.

Do wypadku doszło w Boże Narodzenie. Dwoje dzieci i matka trafiły do szpitala po tym, jak kobieta dolewała paliwa do biokominka. Wszystkie osoby zostały poparzone. W najcięższym stanie był dwutygodniowy chłopiec. Lekarze walczyli o jego życie. Niemowlę zostało wprowadzone w stan śpiączki farmakolicznej. Dziecko ma poparzone 25 proc. powierzchni ciała.