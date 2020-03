Poznań. Wybuch kamienicy na Dębcu. "Oskarżony to gburowaty, aspołeczny człowiek"

Przed sądem w Poznaniu trwa proces ws. wybuchu kamienicy w poznańskim Dębcu. "Oskarżony to gburowaty, aspołeczny człowiek" - mówiła w sądzie Karolina K. o mężu zamordowanej Beaty J. Mężczyzna oskarżony jest o zabójstwo żony i znieważenie jej zwłok.

Przypomnijmy, do eksplozji kamienicy na poznańskim Dębcu doszło w marcu 2018 roku. Wszystko wskazywało na to, że do zawalenia budynku doszło z powodu wybuchu gazu. Śledztwo wykazało jednak, że Tomasz J. celowo doprowadził do eksplozji, bo chciał zabić swoją żonę. Oprócz kobiety zginęły 4 osoby, a 22 zostały poszkodowane.