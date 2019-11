Poznań. Wybuch w kamienicy na Dębcu. Poruszające słowa matki ofiary

W piątek rusza proces mężczyzny, który zabił żonę i cztery osoby. Matka najmłodszej z ofiar mówi, że cudem przeżyła. Renata Keller chce spojrzeć w oczy Tomaszowi J. Twierdzi, że powinien zostać skazany na dożywocie.

Do wybuchu w kamienicy na Dębcu doszło na początku marca. W wyniku eksplozji zginęło 5 osób, a 22 zostały ranne. Początkowe informacje wskazywały, że doszło do wybuchu gazu. Potem okazało, że to Tomasz J. chciał zabić swoją żonę. By zatrzeć ślady wysadził cały blok. Mężczyzna jest oskarżony o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa kolejnych 34 osób. W piątek rusza proces 44-latka.