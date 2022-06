Poznań. Seniorka wypadła z okna szpitala

Prezesem Centrum Medycznego HCP Lesław Lenartowicz przekazał portalowi epoznan.pl, że w tej chwili trwa sprawdzanie i analizowanie całej sytuacji. - Wszyscy jesteśmy w szoku, ponieważ była to pacjentka, która była wyrównana kardiologicznie i w poniedziałek miała wyjść do domu - powiedział. Podkreślił, że "absolutnie nic nie wskazywało na to, by miała jakiekolwiek problemy natury psychicznej czy psychiatrycznej". - Nie zmagała się z depresją, pomimo zaawansowanego wieku była bardzo dobrze funkcjonująca mentalnie - wskazał.