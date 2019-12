"Poziom absurdu sięgnął zenitu". Agnieszka Pomaska oburzona wpisem Arkadiusza Mularczyka po Noblu dla Olgi Tokarczuk

Arkadiusz Mularczyk: "Szkoda, że przedstawiciel Akademii Szwedzkiej wspominając w laudacji dla Olgi Tokarczuk o polskiej historii kolonializmu i antysemityzmu, nie wykorzystał szansy, by przeprosić za potop szwedzki". No, tu się można tylko uśmiechnąć. Liczę na kolejnego tweet'a, gdzie Arkadiusz Mularczyk będzie oskarżał wszystkie kobiety, że... Ponieważ Ewa kusiła Adama, to dzisiaj my jesteśmy te gorsze. No to poziom absurdu wypowiedzi posła Mularczyka rzeczywiście sięgnął zenitu. Nie ukrywam, że dla mnie ten dzień, kiedy dowiedziałam się - wszyscy się dowiedzieliśmy o przyznaniu Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk i ten dzień wręczenia nagrody. No, to po prostu jeden z chyba najszczęśliwszych dni w ostatnich latach, takich, taka zbiorowa radość nas myślę, dosięgnęła. Szkoda, że nie... Rozumiem, że nie dosięgnęła ta radość Arkadiusza Mularczyka, ale... Ale nie ukrywam... Myśli pani, że będzie się upominał reparacji za potop szwedzki? No myślę, że nawet dalej można, można sięgać. Chociaż, nie jest zbyt skuteczny w tej walce o reparacje. Kierował zdaje się zespołowi parlamentarnemu, który w tej kadencji już nie istnieje i ani o krok się w tych swoich ambicjach, dotyczących reparacji nie posunął. Dlaczego obecnej władzy Olga Tokarczuk tak bardzo przeszkadza? Dlaczego w ogóle dużej części prawej strony politycznej Olga Tokarczuk przeszkadza? No, bo PiS uważa, że Polska jest tylko dla tych, którzy myślą tak jak oni. I... To jest bardzo smutne. Rozmawialiśmy wcześniej o wyborach prezydenckich. Myślę, że to jest kolejny powód, dla których Małgorzata Kidawa-Błońska ma bardzo duże szanse wygrać te wybory. Bo Polska powinna być dla wszystkich, także tych o lewicowych poglądach, o prawicowych poglądach, także dla tych, którzy piszą dobre książki.