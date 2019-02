Pożegnanie Jana Olszewskiego. Rachoń i Sakiewicz pełnili wartę honorową

Trwają uroczystości pogrzebowe związane ze śmiercią byłego premiera. O godz. 22 w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej rozpoczęło się czuwanie. Wartę honorową przy trumnie Jana Olszewskiego pełnili m.in. dziennikarz TVP i redaktor naczelny "Gazety Polskiej".

Wartę honorową przy trumnie z ciałem Olszewskiego pełnili między innymi dziennikarz TVP Michał Rachoń i redaktor naczelny "Gazety Polskiej" Tomasz Sakiewicz . Trumna pozostanie w kościele do godz. 10.50. Potem zostanie przeniesiona do Archikatedry św. Jana Chrzciciela, gdzie odbędzie się msza żałobna. Ciało byłego premiera spocznie na Powązkach Wojskowych.

Uroczystości pogrzebowe Olszewskiego mają charakter państwowy. W Kancelarii Premiera hołd oddali mu m.in. Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński oraz marszałkowie Sejmu i Senatu. Polityka pożegnało również tysiące obywateli. W Brukseli przed Komisją Europejską flagi opuszczono do połowy. Żałoba narodowa potrwa do soboty do godz. 19.