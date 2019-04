Pożar Notre Dame. Polak mieszkający we Francji: to symbol, który każdy paryżanin nosi w sercu

Paryż. Płonie katedra Notre Dame. - Wszyscy są w szoku - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Adam, który od prawie 10 lat mieszka Francji, a od pięciu w samym Paryżu. Jak podkreśla, niektórzy wskazują na to, że na miejscu pożaru jest zbyt mało strażaków.

Dodaje, że katedra Notre Dame jest równie ważnym miejscem we Francji jak wieża Eiffla. - Katedra jest symbolem historycznym, kulturowym i religijnym - tłumaczy Adam, podkreślając, że doszło do wielkiej tragedii.

Adam wskazuje też na to, że podczas akcji gaśniczej zszokowała go jedna rzecz. - Nie było widać zbyt wielu strażaków, jedynie jeden strumień wody. Nie widać akcji, helikopterów - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską.

Polak dodał również, że liczył na to, że wieża nie zapadnie się i pożar zostanie ugaszony w miarę szybko. - Teraz po zawaleniu się iglicy na pewno doszło do wielkich zniszczeń we wnętrzu katedry - podkreśla Adam.

- Widać smutek niedowierzanie. Stoję tutaj z tysiącami ludzi i nikt nie może uwierzyć w to, co się właśnie dzieje. W końcu obok wieży Eiffla i łuku triumfalnego, to jest jeden z symboli Paryża. Tej katedry nigdy nie skończono, budowa trwała setki lat. Teraz już nie będzie na to szans - dodaje aktor.