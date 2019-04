Paryż. Pożar Notre-Dame. Donald Tusk zamieścił wpis

Katedra Notre-Dame płonie. W sieci pojawiają się niepokojące nagranie i zdjęcia, na których widać, jak walą się kolejne elementy budynku. Tymczasem Donald Tusk zamieścił wpis w sieci, solidaryzując się z Francuzami.

Płonie katedra Notre-Dame w Paryżu. Jest jedną z najbardziej znanych katedr na świecie, jej nazwa w dosłownym tłumaczeniu oznacza Nasza Pani i odnosi się do Matki Boskiej.

Donald Tusk w krótkim wpisie odniósł się do nazwy katedry. "Nasza Pani z Paryża jest Panią całej Europy" - napisał polityk, dodając, że "wszyscy solidaryzują się z Paryżem".

"Co za smutne widowisko. Co za horror" - napisał na Twitterze Jean-Claude Juncker. Przewodniczący Komisji Europejskiej podkreślił, że z minuty na minutę obserwuje pożar. "Nasza Pani należy do całej ludzkości" - zaznaczył Juncker.