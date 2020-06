Pożar nieczynnej elektrowni jądrowej we Francji. Państwowa Agencja Atomistyki o promieniowaniu

We wtorek przed południem doszło do pożaru na terenie nieczynnej elektrowni Superphinix w Creys-Malville we Francji. Dwóch pracowników, którzy wykonywali prace rozbiórkowe zostało podtrutych dymem. Została im udzielona pomoc medyczna. Po dwóch godzinach sytuacja została opanowana. Tamtejsze kierownictwo podkreśla, że zdarzenie nie miało wpływu na środowisko. Trwa ustalanie przyczyn pożaru.