Pożar hali w Gdańsku. Śledczy mają pierwsze hipotezy

Hipotezę o pożarze laboratorium narkotykowego wysnuł biegły - ustalił reporter RMF FM. Śledczy nie ujawniają jednak, czy znaleziono dowody świadczące o produkcji narkotyków w hali. - Jest to jedna z hipotez, którą bierzemy pod uwagę - usłyszał dziennikarz RMF FM.

Do pożaru doszło 5 lutego w dawnych Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego przy ul. Siennickiej. Jedna osoba trafiła do szpitala, a przed przyjazdem służb ewakuowano około 60 osób.

Pojawiły się informacje, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego może zbadać, czy pożar był wynikiem działania agentury obcego państwa. Rzecznik prasowy MSWiA Jacek Dobrzyński w rozmowie z Polsat News odniósł się do tych doniesień. - Nie, na tym etapie dopiero policja będzie robić oględziny, później wejdą biegli z zakresu pożarnictwa, by określić, co było przyczyną pożaru - wyjaśnił.