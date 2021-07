Powroty do PiS. Adam Bielan: opozycja składała pewne oferty

Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński przyznał wprost, że kolejne powroty posłów do PiS spowodowany jest faktem, że opozycja nie potrafiła im złożyć żadnej oferty. - W przypadku jednego z ostatnich posłów, którzy zasilili większość, to akurat senator Kamiński składał mu pewne oferty - powiedział Adam Bielan. Europoseł PiS nie chciał jednak ujawniać nazwiska, choć wykluczył z tej grupy posła Arkadiusza Czartoryskiego. 3 osoby, które zasiliły większość sejmową, przynależą do Partii Republikańskiej. W rozmowie z WP lider formacji odpowiadał na zarzuty, że jest "przystawką PiS". - My nie ukrywamy, że jesteśmy członkiem Zjednoczonej Prawicy, nie wstydzimy się tego - ripostował Bielan.