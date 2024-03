Powrót Ziobry. Wójcik: jego wyjaśnienia wniosą dużo ws. Pegasusa

We wtorek wieczorem Patryk Jaki informował, że lider Suwerennej Polski leczy się za granicą, a krótko potem polityk pojawił się przed swoim domem. Czy Ziobro chce wrócić do aktywności politycznej? - Mamy do czynienia z politykiem, który walczy o życie. Wiele razy rozmawialiśmy w ostatnich tygodniach. Skoro ja się mogłem dodzwonić, to i każdy z z prokuratury mógł się dodzwonić. Zorganizował konferencję prasową, w czasie której widać było, jak jest schorowany. Ten obraz nie kłamie. Prokuratura ma wersję, w której twierdzi, że dzwoniono. Ja na konferencji prasowej, którą wczoraj zorganizowaliśmy, mówiłem, że wyłamano drzwi. Potem słyszałem, że nie było siłowego wejścia, a na zdjęciach z drona było widać przykręcanie drzwi - mówił w programie "Tłit" poseł Suwerennej Polski Michał Wójcik. - Zbigniew Ziobro wróci. Nie mam cienia wątpliwości. Jak sądzę, po rehabilitacji. Wczoraj widział pan, że jest ciężko schorowany. Jestem przekonany, że wróci, bo ostatnie tygodnie są ciężkie dla Polski. Wiem, że chce stanąć przed komisjami śledczymi. Uważam, że to będzie dobre dla wyjaśnienia sprawy. Nie wiem, czy stanie przed komisją ds. wyborów kopertowych, ale na pewno jego wyjaśnienia wniosą bardzo dużo ws. Pegasusa - dodał.

