Powrót dzieci do szkół. Niedzielski: daję gwarancję co najmniej na miesiąc lub dwa

- Patrząc na to, co dzieje się w innych krajach, widać, że taka potrzeba się pojawia. Ale ja od początku pandemii staram się podejmować decyzje w oparciu o fakty, a nie o jakąś gorączkę. (...) W najbliższych tygodniach mówi się, że EMA ma podjąć decyzje. Jeśli tak się stanie, to my oczywiście to dopuścimy - oświadczył Niedzielski na antenie Polsat News.