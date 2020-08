Powrót do szkoły w terminie pod znakiem zapytania. Dyrektorzy: "Sytuacja jest gorąca. Rozważamy za i przeciw"

Powrót do szkoły możliwy dwa tygodnie później. "Sytuacja jest gorąca"

Możliwość rozpoczęcia roku szkolnego dwa tygodnie później, czyli 14 września, dają placówkom m.in. władze Sosnowca. Prezydent miasta Arkadiusz Chęciński poinformował dyrektorów szkół w oficjalnym piśmie, że to do nich należy ostateczna decyzja o terminie rozpoczęcia roku szkolnego. Powołał się w nim na stanowiska polskich naukowców, którzy uważają, że konsekwencją powrotu uczniów do szkół od 1 września może być gwałtowny wzrost zachorowań.