Powrót do szkoły. Starsze klasy wrócą do nauki stacjonarnej? Ekspertka odradza

Dzieci z klas IV-VIII wciąż uczą się zdalnie, do szkół wrócili jedynie uczniowie z niższych roczników. Czy rząd powinien wprowadzić zmiany w obostrzeniach? - Pomysł otwarcia klas starszych nie wydaje mi się słuszny. Uważam, że dzieci powinny chodzić do szkół, z tym że powinna być prowadzona inna polityka sprawdzania i zabezpieczania nauczycieli - powiedziała w programie WP "Newsroom" prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS. Ekspertka dodała, że "dzieci, które niekoniecznie muszą uczestniczyć w tworzeniu ognisk na terenie szkoły, jednak mogą przenosić wirusa do swoich domów, do rodziców". - Już w tej chwili widzimy z doniesień medialnych, że kilkaset szkół na terenie Polski prowadzi albo zdalne nauczanie, albo w trybie hybrydowym, dlatego że zakażeniu uległa część nauczycieli - tłumaczyła Szuster-Ciesielska.

Rozwiń