Powrót do szkoły. Przemysław Czarnek o nauce klas VIII i maturalnych

- W tym optymistycznym wariancie, jeśli nie będzie się zwiększała liczba zarażeń, nie trafi do nas trzecia fala, mam nadzieję, że już w lutym będziemy mogli przynajmniej w systemie hybrydowym puścić do szkół, do systemu stacjonarnego uczniów klas VIII i klas maturalnych, bo oni tego bardzo potrzebują z uwagi na egzaminy - powiedział szef MEiN Przemysław Czarnek w rozmowie z Onetem.