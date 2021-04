Powrót do szkół w wybranych województwach. Prof. Parczewski ujawnił pomysł

Czy powrót do szkół wraz z osłabieniem III fali zakażeń koronawirusem jest możliwy? Jak w programie WP "Newsroom" mówił prof. Miłosz Parczewski, Rada Medyczna ds. COVID-19 już dawno zgłaszała taki postulat. - To mogłyby być takie pilotażowe województwa, gdzie można trochę otworzyć, zobaczyć, jaka jest sytuacja epidemiologiczna i potem otworzyć kolejne lub zamknąć te, które zostały otwarte - mówił ekspert. Jak dodał, w ten sposób możliwy były powrót do szkół dzieci z klas I-III szkół podstawowych. - Sugerowaliśmy, żeby tak zrobić. Jeżeli byśmy to ubrali w jasny wskaźnik, to dalibyśmy sygnał ludziom, że to nie jest chaotyczne - mówił prof. Parczewski. - To kwestia pewnej strategii, którą musi ułożyć rząd, żeby przedstawić to w formie mapy drogowej - dodał.

