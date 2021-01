Powrót do szkół w lutym? Komentarz ministra

Poniedziałkowy występ ministra Przemysława Czarnka w Telewizji Republika nie rozwieje wątpliwości większości rodziców, uczniów i nauczycieli. Powrót młodzieży do szkół w lutym wciąż jest rzeczą niepewną. Minister został zapytany o doniesienia, według których odmrażanie szkół dla starszych roczników mogłoby zacząć się już 1 lutego. Słysząc to stanowczo zaprzeczył.

- Absolutnie zaprzeczam tej informacji. Wszystko zależy od tego, jak epidemiolodzy i wirusolodzy określą zagrożenie koronawirusem i chorobą COVID-19. Mamy pewną stabilizację w Polsce, to prawda. To wszystko dzięki ograniczeniom i przestrzeganiu ich przez społeczeństwo - powiedział Przemysław Czarnek. Minister podkreślił też, że polski rząd z niepokojem obserwuje dynamikę rozwoju epidemii koronawirusa w zachodniej części Europy.

Powrót do szkół. Młodsze dzieci już w szkolnych ławkach

Przypomnijmy, że po zakończeniu ferii zimowych do szkół wróciły dzieci z klas I-III. Było to możliwe, ponieważ większość zajęć mają one z jednym nauczycielem i łatwiej je od siebie odizolować. Problem stanowi powrót do szkół starszej młodzieży, która ze względu na zróżnicowaną siatkę zajęć spotyka się z wieloma nauczycielami. Jak mówił prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, w takich warunkach zupełne odseparowanie jednej klasy od innej jest właściwie niemożliwe.